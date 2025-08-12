FRF a făcut anunțul despre biletele pentru amicalul România – Canada
Articol de Mihai Popescu - Publicat marți, 12 august 2025, ora 19:55,
Echipa națională a României va disputa un meci contra primei reprezentative din Canada, vineri, 5 septembrie, pe Arena Națională, de la ora 21:00.
Biletele vor fi puse la vânzare online, miercuri, 13 august.
Acesta va fi un meci de pregătire înaintea duelului cu cei din Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale 2026, de pe 9 septembrie 2025.
Tricolorii vor încheia preliminariile pe 18 noiembrie, pe teren propriu, cu San Marino.