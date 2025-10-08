FRF, amendată după meciul cu Cipru, din preliminariile CM 2026

Potrivit site-ului FIFA, FRF a fost sancţionată pentru că a eşuat în a păstra ordinea şi siguranţa, pentru că suporterii români au intrat sau au încercat să intre pe teren şi pentru că fanii naţionalei au aprins torţe la meciul de la Nicosia.

Federaţia din Bosnia-Herţergovina, a cărei naţională este rivala României în grupa preliminară pentru CM 2026, a fost sancţionată cu amenzi de aproape 55.000 de franci elveţieni.