FRF, amendată după meciul cu Cipru, din preliminariile CM 2026
Federația Română de Fotbal s-a ales cu o amendă din partea UEFA, în urma unor incidente care au avut loc la partida Cipru – România 2-2.
Federaţia Română de Fotbal a fost amendată cu Comisia de Disciplină a FIFA cu 32.000 de franci elveţieni, din cauza incidentelor provocate de suporteri la meciul cu Cipru din 9 septembrie, încheiat la egalitate, 2-2, la Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
Potrivit site-ului FIFA, FRF a fost sancţionată pentru că a eşuat în a păstra ordinea şi siguranţa, pentru că suporterii români au intrat sau au încercat să intre pe teren şi pentru că fanii naţionalei au aprins torţe la meciul de la Nicosia.
Federaţia din Bosnia-Herţergovina, a cărei naţională este rivala României în grupa preliminară pentru CM 2026, a fost sancţionată cu amenzi de aproape 55.000 de franci elveţieni.