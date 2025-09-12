FRF ar fi decis: Gică Hagi și alte două nume, pe lista pentru noul selecționer al României!

Mircea Lucescu (80 de ani) are viitorul incert ca selecționerul României, după acțiunea din această lună, 0-3 contra Canadei într-un amical, respectiv 2-2 cu Cipru în preliminariile Cupei Mondiale.

Joi a avut loc deja o întâlnire cu șefii FRF, însă nu s-a stabilit nimic concret, iar discuțiile vor continua pe 16 septembrie. În direct la Fotbal Club, „Il Luce” a anunțat deja că e pregătit să lase locul altcuiva, dacă Federația îi găsește un succesor.

Deși încă nu s-a luat o decizie, Federația a alcătuit din timp o listă cu posibilii înlocuitori ai lui Lucescu. Potrivit Fanatik, cei trei sunt Gică Hagi, Adrian Mutu și Cosmin Contra, cu „Regele” în postura de primă opțiune.

Toți trei au mai colaborat în trecut cu FRF: Hagi și Contra ca selecționeri ai naționalei mari, iar Mutu la U21.