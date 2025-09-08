FRF îi ia apărarea lui Horațiu Moldovan după greșeala din amicalul contra Canadei: ”Important este cum și cât de repede ne ridicăm!”

Echipa națională a pierdut meciul amical contra Canadei, scor 3-0, iar Horațiu Moldovan a făcut o greșeală foarte mare la al doilea gol.

Suporterii au cerut, drept urmare, ca portarul să fie scos dintre titularii primei reprezentative.

Cu toate acestea, Mircea Lucescu a anunțat că Moldovan va evolua în partida contra Ciprului, marți, în preliminariile CM 2026.

De asemenea, FRF a postat în cursul zilei de luni un videoclip în care apare goalkeeper-ul îmbrăcat în ”tricolor”.

”Toți facem greșeli, dar important este cum și cât de repede ne ridicăm! Horațiu Moldovan ne-a arătat de nenumărate ori că poarta României e în siguranță cu el între buturi”, este mesajul postat la videoclipul apărut pe pagina de Facebook a echipei naționale a României.