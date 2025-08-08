FRF lansează un nou echipament! Anunțul făcut pentru suporteri

Federația Română de Fotbal lansează, în premieră, tricoul oficial pentru câini, se arată pe site-ul oficial al forului național

Inspirat din culorile tradiționale ale echipei, noul model galben este creat special pentru cei mai buni prieteni ai omului: suporteri patrupede care vor să fie în ton cu restul galeriei! Lejer, confortabil și ușor de îmbrăcat, tricoul e perfect pentru plimbări, joacă (cu sau fără minge) și, bineînțeles, pentru câteva fotografii memorabile înainte de meci.

Disponibil pe mai multe dimensiuni, inclusiv pentru căței de talie mare, echipamentul permite fiecărui suporter canin să iasă în evidență și să devină o adevărată vedetă în familie sau în parc.

Așa cum tricoul galben ne face văzuți pe teren și în tribune, acum și prietenii noștri necuvântători pot purta cu mândrie culorile României!