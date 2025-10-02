FRF: Preşedintele Răzvan Burleanu şi alţi doi oficiali ai federaţiei, membri în comisii FIFA de importanţă strategică

Componenţele comisiilor de specialitate ale FIFA au fost stabilite în şedinţa de joi a Consiliului FIFA. România este din nou reprezentată la nivel înalt, consolidându-şi prezenţa pe plan internaţional, informează FRF.

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, în calitate de membru al Consiliului FIFA, va coordona activitatea Institutional Relations Committee, o comisie nou-înfiinţată menită să consolideze legăturile instituţionale ale FIFA la nivel global.

De asemenea, alte două persoane din administraţia FRF au primit mandate în cadrul comisiilor FIFA: Lucian Burchel, directorul Şcolii Federale de Antrenori, va activa în Technical Development Committee, structură responsabilă cu programele de dezvoltare tehnică şi educaţională, iar Georgiana Schillo, director financiar FRF, va face parte din Football Social Responsibility Committee, comisia dedicată iniţiativelor sociale şi de responsabilitate comunitară prin fotbal.