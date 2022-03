FRF vrea ca naționala să joace în ,,Vulcanul de pe Oblemenco”

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, a vorbit despre planurile forului național cu privire la arena pe care ar urma să evolueze prima reprezentativă în viitor.

Răzvan Burleanu a anunţat că intenționează să ducă prima reprezentativă a țării în Bănie. Acest lucru ar urma să se întâmple fie în toamna acestui an, fie în primăvara anului 2023.

,,Ne dorim ca fie în toamna acestui an, fie în primăvară (n.r. în 2023) să se întâmple acest lucru şi naţionala să revină la Craiova. Nu am promis decât acolo unde infrastructura permite.

La Târgu Jiu am fost şi am spus acum două săptămâni că prima reprezentativă nu poate juca din considerente logistice impuse de UEFA. Pentru Târgu Jiu am vorbit pentru U21 şi U20″, a declarat Răzvan Burleanu, prezent în Craiova.