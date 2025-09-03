Froome a suferit o problemă cardiacă ce i-a pus viața în pericol

Ciclistul britanic Chris Froome, cvadruplu câștigător al Turului Franței, a suferit o problemă cardiacă care i-a pus viața în pericol în timpul accidentului suferit la antrenamentul de săptămâna trecută, potrivit soției sale, Michelle, relatează DPA.

Ruptură a pericardului din cauza unui traumatism toracic contondent

După accidentul din sudul Franței, Froome a trebuit să fie operat pentru a i se repara o vertebră fracturată, un plămân colapsat și cinci coaste rupte.

Acum, soția lui a dezvăluit că operația a descoperit și o ruptură a pericardului din cauza unui traumatism toracic contondent, suferit atunci când Froome s-a ciocnit de un indicator rutier la peste 48 km/h.

‘Evident, a fost mult mai grav decât niște oase rupte. Este bine, dar va fi un proces lung de recuperare. Nu va mai merge cu bicicleta o vreme’, a declarat Michelle pentru The Times.

Se așteaptă ca sportivul în vârstă de 40 de ani să se recupereze complet, dar cel puțin sezonul actual s-a încheiat.

Froome se află în ultimele luni ale contractului pe cinci ani pe care l-a semnat când a părăsit Ineos Grenadiers pentru a se alătura echipei Israel Premier-Tech înaintea campaniei din 2021.

Froome a câștigat Turul Franței în 2013, 2015, 2016 și 2017, precum și Giro d’Italia în 2018 și Vuelta a Espana în 2011 și 2017. toate cu echipa Sky.