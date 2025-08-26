Fundașul Alexander Jensen, înaintea returului cu FCSB: „Știm că le putem face rău

Fundașul dreapta al lui Aberdeen, Alexander Jensen, este foarte încrezător că echipa lui se poate califica în grupa principală a Europa League după egalul din manșa întâi a play-off-ului, 2-2 acasă cu FCSB, scrie site-ul clubului scoțian.

‘Noi am continuat și am dat dovadă de un caracter puternic în a doua repriză. Noi am marcat aceste două goluri, așa că mai avem un meci de jucat. Sperăm să ne descurcăm bine acolo. Știm că va fi un meci dificil acolo și că sunt o echipă cu experiență în Europa, dar sperăm să reușim’, a declarat Jensen.

‘În aceste meciuri, când jucăm împotriva unor echipe de acest fel, cu multă calitate, știm că nu putem face greșelile pe care le-am făcut, pentru că vor marca din cauza lor. Sunt multe lucruri bune de reținut, dar știm și că trebuie să rămânem atenți pe tot parcursul meciului pentru a fi competitivi’, a afirmat fotbalistul.

‘De fapt, cred că ne-am descurcat destul de bine înainte ca ei să marcheze. Știm că poate vor arăta puțin diferit pe teren propriu, dar știm că sunt buni, mai ales pe contraatac. Trebuie să îmbunătățim asta și apoi să continuăm să facem ceea ce am făcut cu mingea și să continuăm să ne dezvoltăm și ca echipă’, a adăugat el.

‘Au experiență în Europa, au acea calitate, atunci când le dai o jumătate de șansă, vor marca. Așa că nu trebuie să le permitem să-și creeze ocazii, pentru că ei nu ratează. Dar am avut multă posesie în meciul tur și sperăm să putem reuși aceeași evoluție acolo’, a spus Jensen.

‘Ne-am creat atât de multe ocazii, știm că le putem face rău, așa că sperăm că vom putea profita de asta în următorul meci și să progresăm acolo unde trebuie și apoi, sperăm, să putem obține un rezultat mare’, a adăugat fundașul danez.

‘Trebuie să încercăm să găsim poate chiar mai multe centrări și să fim și mai periculoși, pentru că cred că am cauzat probleme cu asta. Cred că vom continua să progresăm. Suntem încă o echipă nouă, cu jucători noi, așa că eu cred că vom fi mai buni meci de meci. Și cu cât petrecem mai mult timp la antrenament împreună, cu atât vom progresa mai mult’, a subliniat fotbalistul.

‘Suntem o echipă foarte puternică și este uimitor să vedem că putem avea jucători atât de buni pe bancă, concurență bună în cadrul lotului și toată lumea trebuie să fie 100% dedicată pentru a ajunge în primul unsprezece. Cred că este un lucru pozitiv’, a continuat Jensen.

El a vorbit și despre coechipierul său Dante Polvara, care a marcat primul gol al lui Aberdeen în meciul tur cu FCSB, din postura de rezervă: ‘Dante aduce întotdeauna ceva bun. A marcat un gol, așa că a fost bine să văd. Am auzit de golul pe care l-a marcat împotriva lui Frankfurt! Evident, îi plac meciurile europene, asta e sigur.’

Jensen s-a arătat mulțumit că formația sa, nejucând în weekend, are o săptămână întreagă pentru a pregăti returul împotriva campioanei României.

Manșa secundă va avea loc la București, pe 28 august, pe Arena Națională (21:30).