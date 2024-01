Fundașul central lăudat de Ange Postecoglou după Manchester United – Tottenham: ”A fost impecabil”

Tottenham a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 2-2, cu Manchester United, în etapa a 21-a din Premier League. La Tottenham a debutat şi fundaşul român Radu Drăguşin.

Radu Drăguşin a debutat în Premier League, fiind trimis în teren de antrenorul Ange Postecoglou în minutul 85, în locul lui Oliver Skipp.

Fotbalistul român a evoluat 11 minute, deoarece meciul a avut şase minute de prelungire.

Antrenorul Ange Postecoglou și-a lăudat toți jucătorii la flash-interviul de la sfârșitul partidei, dar l-a felicitat în special pe Cristian Romero, unul dintre concurenții pe post ai lui Drăgușin, care a purtat banderola în absența lui Heung-min Son.

„Sunt de-a dreptul încântat. Am jucat foarte bine, mai ales că am făcut-o pe acest stadion. Am practicat un fotbal bun și ne-am creat ocazii bune, iar în a doua repriză am controlat jocul. Am avut probleme de lot, dar cei care au jucat au fost excepționali.

Manchester United este o echipă foarte bună pe contraatac, știam că va fi periculoasă la acest capitol. Am încercat să dominăm jocul și să jucăm în jumătatea lor. Romero și Van de Ven n-au mai jucat de multă vreme, iar fundașii laterali au avut o misiune dificilă, dar s-au descurcat.

Nu există un sistem perfect, care să nu-ți aducă și riscuri. Dar nu-mi amintesc ca Vicario să fi fost nevoit să intervină de multe ori. Cred c-a fost un meci care ne-a ajutat să creștem.

Felul în care le-am făcut față ca grup… Romero, în rolul de căpitan, a fost impecabil”, a declarat Postecoglou.