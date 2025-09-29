Fundașul stânga al lui Inter îl laudă pe Cristi Chivu: „Mi-a redat încrederea în mine”

Federico Dimarco, fotbalistul lui Inter Milano, a declarat luni, pentru Sky, că noul antrenor al echipei italiene, românul Cristian Chivu, i-a redat încrederea în sine.

În sezonul trecut, Dimarco nu prindea minutul 70 în teren

Întrebat care este obiectivul lui Chivu, Dimarco a răspuns: „El ne oferă foarte mult. Vorbesc despre mine personal: mă ajută să-mi recapăt încrederea pe care am pierdut-o în ultimele luni. (…) O luăm de la capăt cu un antrenor nou care ne oferă indicații și motivații noi. Trebuie să încercăm să-l urmăm cât de bine putem.”

În sezonul trecut, Dimarco era înlocuit de obicei înainte de minutul 70, iar în actuala stagiune a fost folosit uneori până după minutul 85.

„Din punctul meu de vedere, nu (nu s-a schimbat nimic – n. r.). M-am antrenat întotdeauna 100%. A fost doar alegerea antrenorului: dacă joci nouăzeci de minute mai des, îți îmbunătățești condiția fizică, în loc să fii automat înlocuit în minutul 60”, a spus el.

Dimarco a prefațat meciul de marți cu Slavia Praga, de pe San Siro, din a doua etapă a Ligii Campionilor. „Inter merge bine, dar mâine va trebui să căutăm a patra (victorie consecutivă – n. r.). Știm că fiecare meci din Liga Campionilor este dificil, dar va trebui să-l abordăm așa cum am făcut-o cu toate meciurile anterioare”, a spus jucătorul.