Funsho Bamgboye este dezamăgit după UTA – Rapid 2-2: „Am fi fost mult mai puternici cu Rrahmani”

UTA Arad și Rapid au remizat în primul meci al etapei a 13-a din SuperLigă, 2-2, care a avut loc la Oradea.

„Am fi fost mult mai puternici cu Rrahmani”, a recunoscut Funsho Bamgboye după UTA – Rapid 2-2

Atacantul Funsho Bamgboye a marcat ambele goluri ale grupării alb-vișinii, în minutele 13 și 45+1. Au fost primele goluri ale nigerianului în actuala ediție de campionat.

Cu toate acestea, jucătorul s-a declarat dezamăgit la finalul confruntării. „Nu am reușit să câștigăm. Nu a fost suficient. Nu a fost un meci ușor.

Am avut impresia că putem conduce. Am controlat meciul. Suntem destul de dezamăgiți cu acest rezultat. În fotbal nimeni nu vrea să piardă. Ne așteptam la un meci greu.

Este dezamăgire. Nu este suficient pentru Rapid. Trebuia să luăm cele trei puncte. Am încercat să luăm cele trei puncte, dar nu am reușit. Avem probleme cu jucătorii accidentați. Am fi fost mult mai puternici cu Rrahmani”, a spus Bamgboye.

Meciul cu UTA a fost primul dintr-o serie de cel puțin 12 în care formația alb-vișinie nu se va putea baza pe cel mai în formă jucător, atacantul kosovar Albion Rrahmani.

Acesta a suferit o fractură de personeu la un meci al naționalei, a fost operat, dar este exclusă varianta de a reveni până în ianuarie 2024.

Până atunci, Rapid va mai juca 8 meciuri în campionat (printre altele, cu Universitatea și FCSB în finalul turului de campionat, și cu Sepsi, Petrolul și Farul până la întreruperea Superligii), plus alte două în Cupa României, cu CSA Steaua și CFR Cluj în Cupa României.