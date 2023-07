Fuziune între CSU și FCU Craiova? Pavel Badea a vorbit despre acest scenariu: „Nu am nici cea mai mică dorinţă!”

Pavel Badea, conducătorul clubului de drept public CS Universitatea Craiova, a vorbit recent despre subiectul fuziunii echipei sale cu rivala FCU Craiova.

Se pare că oficialul oltenilor nu pare interesat, declarând că nu își dorește să se implice în acest subiect. Iată cum a comentat.

„Nu am nici cea mai mică dorinţă!”

„Ce spune sau ce face celălalt patron (n.r. – Adrian Mititelu) nu mă interesează. Nu am nicio informaţie legată de posibilitatea fuziunii. Nu am fost implicat şi nici nu o să mă implic în discuţii ce vizează fuziunea. Nu am nici cea mai mică dorinţă să fac parte dintr-o astfel de discuţie.

Pentru mine, echipa care este asociată cu CS Universitatea şi cu Primăria Municipiului Craiova reprezintă comunitatea! Numai o astfel de formulă are susţinerea mea”, a afirmat Pavel Badea, pentru Gazeta de Sud.