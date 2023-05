Fuziune între FCU și CSU Craiova? Adrian Mititelu: „Sunt mulți care doresc asta, foarte mulți!”

Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova, a vorbit recent despre posibila fuziune între echipa sa și CSU Craiova.

Mai exact, Mititelu a mărturisit că această idee vine din ambele tabere, dar mai ales din partea fanilor. Iată ce a spus.

„Sunt mulți care doresc asta, foarte mulți!”

„Sunt mulți care doresc asta, foarte mulți, dar nimeni nu spune public. Mă lasă pe mine să spun. Eu nu pot să spun prea multe, există propuneri, discuții, dar lucruri generale. Ar fi bine să fie așa, însă nu s-a trecut la o acțiune completă.

Eu nu mai am nicio problemă cu primarul Craiovei, chiar am discutat de câteva ori, evit subiectul fotbal, am alte chestiuni care au legătură cu activitatea dumneai, am niște proiecte imobiliare și mă lovesc de activitatea primăriei, am nevoie de diverse acte. Am închis orice discuție vis-a-vis de fotbal.

A fost ce a fost, s-a ajuns la această nebunie în Craiova, să se urască oamenii între ei, să nu mai vorbească, știu cazuri de frați care nu-și mai vorbesc pe tema asta. Eu n-am vrut să dezbin orașul, am dat totul pentru fotbalul craiovean, chiar dacă am făcut greșeli, n-am vrut să se întâmple chestia asta. E un fapt împlinit acum, poate cu timpul se va rezolva”, a dezvăluit Adrian Mititelu, pentru sptfm.ro.