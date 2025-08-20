Andrei Nicolescu, administratorul special al celor de la Dinamo, a vorbit recent despre planurile de fuziune cu Clubul Sportiv Dinamo, însă a recunoscut că procesul este unul complicat. După ce clubul din Superligă a ieșit din insolvență, s-a crezut că lucrurile vor avansa, însă nu a fost așa.

Nicolescu a explicat că fuziunea presupune o procedură complexă, ce necesită aprobări de la minister, spre deosebire de deciziile rapide care pot fi luate în cadrul clubului lor.

Oficialul a mai precizat că nu vede posibilă susținerea fanilor din Liga 1 pentru echipa CS, chiar dacă aceasta ar deveni o formație secundă a clubului, considerată mai mult o pepinieră pentru copii.