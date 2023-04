Gabi Balint a dat verdictul, după ce Ianis Hagi nu a fost convocat la națională: „Ce era așa greu?”

Faptul că Ianis Hagi (24 de ani) nu a fost inclus în lotul lărgit al României pentru „dubla” cu Andorra și Belarus, din luna martie, „a făcut valuri”, după ce tatăl mijlocașului ofensiv s-a arătat deranjat de decizia selecționerului Edi Iordănescu.

Gabi Balint: „Nea Puiu făcea lucrul ăsta de multe ori, la anumite perioade, îi suna și el și vorbea cu toți. Era o relație bună”.

„Contează mult ca jucătorul să se simtă important. Am fost și eu jucător și mă sunau și pe mine. La un moment dat, Mircea Rădulescu, când era antrenor la națională, a venit la Burgos, a stat vreo două-trei zile la antrenamente, am avut și un meci.

Apoi, de la mine mergea la altcineva și tot așa. Am fost eu, era Răducioiu la Milan, Ilie Dumitrescu la Tottenham, Craioveanu la Real Sociedad.

Eu am fost pe la echipe, am stat de vorbă cu antrenorii, am stat la antrenamente, am fost la meciuri. Deci era important ca jucătorul care era în vederile noastre să se simtă important.

Eu o pun pe lipsa de experiență a lui Edi Iordănescu. Mesajele nu rezolvă nimic. E important să vorbești cu jucătorul, dacă tu spui că el e important pentru tine la națională.

Trebuie să menții o relație cu el, mai ales că a suferit ce a suferit. Eu știu și prin ce a trecut taică-său, care trebuia să aibă grijă și de Farul și să-l încurajeze în fiecare seară pe Ianis, vorbind prin video cu el.

De multe ori am stat lângă el când vorbea: ‘Hai, tati, că mai ai puțin’. Și mai avea luni, înțelegi? E foarte greu. Și eu am fost puțin supărat. Un mesaj dat după ce lotul a fost anunțat, asta nu înseamnă că s-a discutat. Ce era așa greu? Sună-l! ‘Bă, nu ești sută la sută’. Eu sunt sigur că era altfel.

Îl durea mâna să-l pună pe o listă? Un antrenor cu experiență se gândește înainte și ia toate măsurile când se apropie o acțiune, ca să nu dea apă la moară la toți.

Trebuie să facă să fie bine și cu jucătorii, și cu presa, și cu toți. Se vorbește și în teren că anticipația e o calitate, atunci când vine mingea la tine, să știi ce să faci, care e cea mai bună soluție”, a concluzionat Balint.