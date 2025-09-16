Gabi Balint a reacționat după criza lui Mirel Rădoi și a dat verdictul despre Universitatea Craiova: ”Asta contează mult”

Universitatea Craiova a câștigat meciul cu Farul, scor 2-0, în etapa 9 din SuperLiga.

La finalul partidei, Mirel Rădoi a avut o criză hipertensivă și i-a fost acordat primul ajutor în vestiar.

Gabi Balint a analizat reacție antrenorului și susține că oltenii vor deveni campionii României datorită constanței de care dau dovadă.

”Craiova va fi campioană. De ce? Pentru că are un lot bun, un antrenor bun, publicul s-a apropiat din ce în ce mai mult de echipă și va umple stadionul la fiecare meci de acasă și asta îi va ajuta foarte mult.

Este constantă și asta contează mult.

De asta, FCSB a câștigat anul trecut. Pentru că a avut constanță, iar adversarele, nu. Acestea sunt atuurile Craiovei”, a spus Balint, prezent în studioul emisiunii Fotbal Club, de la Digi Sport.

Gruparea din ”Bănie” se află în fruntea clasamentului, cu 23 de puncte acumulate, în urma a șapte victorii și două remize.