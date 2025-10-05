Gabi Balint, critic la adresa a doi jucători de la FCSB după derby-ul cu Universitatea Craiova: „Foarte slabi, i-aș fi schimbat la pauză”

Gabi Balint, fostul internațional român, și-a exprimat dezamăgirea față de evoluția a doi jucători ai echipei FCSB în derby-ul cu Universitatea Craiova, din etapa a 12-a a Superligii. Deși FCSB a obținut un avantaj la pauză, după golul din penalty al lui Florin Tănase, Balint a considerat că cei doi fotbaliști, Juri Cisotti și Daniel Bîrligea, au fost foarte slabi și ar fi fost de schimbat în pauză dacă ar fi avut această opțiune.

El a sugerat introducerea în teren a lui Denis Alibec și David Miculescu pentru a îmbunătăți jocul echipei.

Balint a menționat că, în opinia sa, echipa ar fi beneficiat de aceste modificări pentru a obține un rezultat mai bun, însă antrenorul echipei, Elias Charalambous, nu a făcut aceste schimbări. În cadrul meciului, Istvan Kovacs, ajutat de VAR, a acordat un penalty fix în ultimele minute, ceea ce a influențat rezultatul final al partidei.

„Eu aș vedea schimbărila pauză, pentru mine Bîrligea și Cisotti au fost foarte slabi. Alibec și Miculescu ar putea intra. În rest, nu văd altceva”, a spus Gabi Balint, conform digisport.ro.