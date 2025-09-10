Gabi Balint critică dur ețecul României cu Cipru: „O să-mi dau două palme după ce-l critic pe Lucescu”

Gabi Balint, fostul atacant și fost secund al echipei naționale, a oferit o declarație sinceră și dură după egalul României în preliminariile Cupei Mondiale 2026 cu Cipru, scor 2-2. Într-o intervenție telefonică la Digi Sport Special, Balint a criticat dur prestația echipei și deciziile antrenorului Mircea Lucescu, spunând că „dacă scoatem golurile din context, am fost penibili”.

Deși îl respectă mult pe „Il Luce”, Balint a dezvăluit că este greu să îl critice, dar a simțit nevoia să o facă după acest meci. El a reproșat faptul că Mitriță, jucător ideal pentru jocul de contraatac, nu a fost folosit și că schimbările realizate au fost prea defensive și nu au adus nimic bun.

Rezultatul de egalitate cu Cipru nu avantajează România, care a ieșit practic din cursa calificării directe la Cupa Mondială. Balint a subliniat că echipa a fost dominată în joc, chiar dacă adversarii nu au avut ocazii mari, iar România nu a reușit să creeze nimic consistent offensiv.

„Acum, îți dai seama, e foarte greu ca Balint să-l critice pe Lucescu. Niciodată n-o să-mi permit să fac lucrul acesta. O s-o fac acum, dar după o să mă duc și o să-mi trag două palme.

Dar nu se poate să îl ai pe Mitriță, jucător de contraatac, îl aduci la națională și nu îl folosești… Ăsta era meciul lui. Chiar și la 2-0 putea să intre, puteam specula cu viteza și tehnica lui. Așa cred, e o părere.

Schimbările n-au adus nimic bun, mai ales că au fost destul de defensive. Pentru noi, rezultatul de egalitate nu ne ajută cu nimic, am ieșit practic din cursa calificării directe.

(…) Noi, practic, n-am jucat nimic. Am avut doua contraatacuri în care am profitat de spatiile lașate, Drăguș fiind foarte inspirat să înscrie. Ocazia lui Man a venit mai tărziu, tot pe un contraatac.

Când am avut mingea, n-am fost în stare să pasam, să finalizam din atacuri poziționale, iar ei ne-au dominat. Bun, n-au avut ocazii mari, dar pe final da. Noi n-am reușit nimic”, a declarat Balint, conform digisport.ro.