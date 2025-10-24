Gabi Balint dă de pământ cu jucătorii de la FCSB după înfrângerea cu Bologna: „M-am săturat de cerșeală”

Gabi Balint, legenda Stelei, a lansat un atac dur la adresa jucătorilor de la FCSB după ce echipa a fost învinsă cu 1-2 de Bologna în etapa a 3-a a Europa League. Fostul mare fotbalist este nemulțumit de atitudinea și prestația campioanei României, mai ales de modul în care au fost gestionate rezervele.

Balint a pus sub semnul întrebării decizia antrenorului de a-i menaja în startul meciului pe Daniel Bîrligea și Florin Tănase, considerați doi dintre cei mai importanți jucători ai echipei. „Dacă vrei să câștigi, bagă-i pe cei mai buni”, a comentat el dur. Fostul mare jucător a deplâns lipsa de agresivitate și voință în dueluri, reproșând faptul că elevii lui Charalambous cad prea ușor după contact și mimează durerea pe teren.

„M-am săturat de cerșeala asta pe care o văd în teren. Atât cerșim pe jos. Stați în picioare și luptați, puneți osul la treabă!”, a transmis Balint într-un discurs plin de frustrare. De asemenea, acesta a atacat prestația lui Șut, considerându-l un jucător ce pune echipa în dificultate prin greșelile sale repetate.

„FCSB a început foarte prost. Au venit acele două goluri rapid și din momentul ăla mi s-a părut că Bologna a încetinit, parcă a simțit că e un meci ușor. Pe fondul ăsta, FCSB a reușit să marcheze.

Ce să zic? Nu știu ce vor. Vor să câștige? Vor doar să joace? Dacă vrei să câștigi, bagă-i pe cei mai buni. Îl ții pe Bîrligea pe bancă. Nu înțeleg asta. Tănase, la fel. Jucător care poate e cel mai bun în momentul ăsta.

Băi, fraților, m-am săturat de cerșeala asta pe care o văd în teren. Atât cerșim pe jos. La orice contact suntem pe jos, ne văităm. Stați, fraților, în picioare și luptați, puneți osul la treabă”, a spus Gabi Balint, conform digisport.ro.