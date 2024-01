Gabi Balint, despre un titular de la FCSB: „E o decepție”

Gabi Balint a analizat prestația lui Octavian Popescu din meciul lui FCSB cu UTA Arad, scor 4-0.

Fastul atacant, câștigător al Cupei Campionilor în 1986, l-a criticat pe Popescu, pe care l-a numit „o decepție”.

„Octavian Popescu e o decepție. Era momentul lui, ziua lui, avea ocazia să joace pe postul care îi place. Nimic. Am văzut o pasă cu călcâiul la un moment dat, în careu. Adică după ce că nu i-a ieșit nimic, în loc să joace normal, cinstit, cum trebuie, a vrut să facă un artificiu.

Problema e că e foarte tânăr, dacă iese din echipă cred că se pierde. Păcat de el, că e talentat. A făcut niște meciuri extraordinare, ne miram câtă maturitate avea în joc. A dat goluri la început și apoi a căzut. Are nevoie de un sfătuitor în care să aibă încredere, să îi spună ce face greșit și să aibă încredere în el.

Să se uite la Coman, care a spus că a lucrat cu un mental coach. Trebuie să aibă un psiholog sau să vorbească cu un fost jucător mare în care are încredere. Spune că dă un gol și gata, îi revine încrederea. Nu e chiar așa, că a mai dat goluri, nu se rupe vraja, ai dat un gol și ești alt om.

Poate are niște lucruri din afară care îl afectează. Și eu am avut momente proaste și am vorbit cu Iordănescu. Mergeam la el acasă și vorbeam, stăteam cu el la masă”, a declarat Gabi Balint la „Fotbal Club”, de la Digi Sport.