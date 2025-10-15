Gabi Balint, sincer după România – Austria: „Nu a fost senzațional, dar e un jucător util”

România a învins Austria cu 1-0 pe Arena Națională, iar unul dintre cei mai discutați jucători ai serii a fost Vlad Dragomir. Mijlocașul de la Pafos a bifat o nouă prestație solidă în tricoul naționalei, însă părerile specialiștilor au fost împărțite.

Gabi Balint a ținut să-l laude pe Dragomir pentru contribuția sa, dar a subliniat că evoluția nu a fost una excepțională.

„Mi-a plăcut Dragomir, dar nu a fost senzațional. A fost genul de jucător de care echipa avea nevoie, puternic, cu sarcini defensive clare. Nu a ieșit în evidență, dar și-a făcut treaba foarte bine”, a declarat Balint, conform digisport.ro.

Fostul internațional a mai adăugat că prezența lui Dragomir lângă Marius Marin a oferit echilibrul necesar liniei de mijloc a „tricolorilor”.

În schimb, Marius Lăcătuș a avut doar cuvinte de apreciere pentru mijlocașul de 26 de ani, considerându-l unul dintre cei mai buni oameni de pe teren.

„Jos pălăria pentru Dragomir! Mi-a plăcut efortul lui, agresivitatea și modul în care a ajutat echipa. S-a remarcat prin atitudine și calm în momentele-cheie. Toată echipa a arătat unitate, dar el a fost peste medie”, a spus „Fiara”, potrivit sursei citate.