Gabi Tamaș a comentat dezastrul de la echipa națională de tineret: ”Nu se poate uita fotbalul!”

Echipa naţională U21 a României a terminat la egalitate marţi seara, la Bucureşti, scor 0-0, meciul disputat în compania echipei naţionale U21 a Croaţiei, în grupa A a Campionatului European U21.

Echipa României încheie cele trei meciuri din grupă fără gol marcat.

Gabi Tamaș a comentat evoluțiile tricolorilor de la tineret.

”Şi eu am fost în pielea lor. Şi noi am fost criticaţi, dar uite că am trecut peste. Am trecut foarte uşor peste criticile unora şi altora. Totul depinde de ei. Nu cred că se uită fotbalul peste noapte.

Nu se poate uita fotbalul. Oricât de mare este presiunea, nu poţi să uiţi. Dacă eşti la echipa naţională, înseamnă că ştii fotbal. De asta sunt cei mai buni 20 de fotbalişti la echipa naţională. Au milioane de oameni în spate, înseamnă că ei sunt cei mai buni.

M-am uitat la meciuri, dar nu vreau să intru în polemici, să critic pe cineva. N-am ce sfat să le dau. Nu mai sunt tineri la 21 de ani. Şi la 30 sunt tot tineri? Noi ne transferam la 18-19 ani afară. Atunci poţi să spui că eşti mai tinerel. De la 18 ani nu mai eşti minor, ci major!”, a declarat Tamaş, citat de Sport.ro, într-un interviu acordat pentru PRO TV.