Gabi Tamaș a dat cărțile pe față! Ce s-a întâmplat cu fundașul în perioada petrecută la FCSB: „I-am închis telefonul!”

Gabi Tamaș este un adevărat veteran al fotbalului românesc. Fundașul de 39 de ani al Concordiei Chiajna a bifat multe echipe în cariera sa.

Recent, Tamaș a dezvăluit un episod petrecut pe vremea când era jucătorul celor de la FCSB. Iată ce a spus despre plecarea sa de la formația bucureșteană.

„I-am închis telefonul!”

„Chiar mi se închisese telefonul și a venit un prieten să mă trezească. La ora 9, era micul dejun. La 9, m-am trezit și întârziam, îți dai seama, din ‘Ștefan cel Mare’ până la Mogoșoaia.

L-am sunat pe Dică, i-am explicat și mi-a zis: ‘Băi, Gabi, nu e frumos să faci așa, lui Mirel știi că nu îi place, te dă afară…’. Și atunci i-am zis: ‘Atunci să mă dea afară, nu mai vin’ și i-am închis telefonul.

După aia m-a sunat, am vorbit și cu nea Gigi. A fost decizia și a mea, am zis să nu mai vin și gata. Nu știu ce am făcut… Nu am ajuns la ora 9 și întârziam jumătate de oră. Păi, atunci, bine, înseamnă că gata, hai”, a mărturisit Gabi Tamaș, potrivit GSP.

Pentru FCSB, Gabi Tamaș a înregistrat 72 de apariții, 2 goluri și 6 pase decisive.