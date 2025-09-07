Gabi Tamaș a dezvăluit cum a ratat transferul la Borussia Dortmund: ”Mare scofală”

Gabi Tamaș a evoluat, de-a lungul carierei sale, în Premier League, Ligue 1 sau La Liga, la echipe precum Galatasaray, West Brom, Watford sau Auxerre.

Fostul jucător a povestit cum la 15 ani, a avut o probă la Borussia Dortmund, dar o problemă la spate nu l-a ajutat să obțină transferul.

Astfel, Tamaș a revenit în România și a jucat pentru FC Brașov și Dinamo, până a fost transferat în schimbul sumei de două milioane de euro la Galatasaray, în 2003.

”În Italia și Germania aș fi vrut să joc și n-am jucat. Aveam în cap să fac toată Europa asta. Doar că n-am avut șansa. La Borussia Dortmund am dat probă la 15 ani, luasem proba și am avut o problemă cu spatele, toți mușchii spatelui s-au dus în jos. Mai eram și convocat la naționala de juniori.

Eram cu tata și i-am zis: ‘Hai să mergem acasă!’. Și am plecat acasă. În Italia nu mi s-a dat șansa să joc. A fost aia cu Lazio, dar și, dacă am pierdut transferul la Lazio, zici că am pierdut nu știu ce… Mare scofală!”, a spus Gabi Tamaș, la podcastul Fain & Simplu.

De asemenea, fostul fundaș are 67 de selecții la echipa națională.