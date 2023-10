Gabi Tamaș nu a ezitat să vorbească după ce s-a retras: ”Nu am fost un neica nimeni sau un alcoolist!”

Fostul internaţional Gabriel Tamaş şi-a anunţat retragerea din activitatea de fotbalist, el declarând, vineri, într-o conferinţă de presă, că fizic ar putea să mai continue, dar psihic nu mai poate.

Fotbalistul nu s-a ferit de cuvinte după ce s-a retras și a oferit mai multe declarații.

Tamaș a scos în evidență faptul că a avut realizări în cariera de jucător.

„Nu am făcut fotbal din necesitate. L-am făcut din plăcerea de a juca. De-asta am și continuat. Voiam să demonstrez că pe teren închid gura contestatarilor. Și le-am cam închis-o!

Am avut 67 de selecții la națională, am jucat în Spania și Anglia. Am făcut ceva în cariera de fotbalist. Nu am fost un neica nimeni. Sau un alcoolist”, a spus Tamaș.