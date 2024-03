Gabi Tămaș, prezentat oficial la Concordia Chiajna: „Înainte să semnez am mai fost căutat de alte trei echipe din Liga 1, printre care și Dinamo!”

Gabi Tamaș nu a putut să stea departe de fotbal mai mult decât 5 luni de la retragere. Fostul fundaș a revenit în Liga 2.

Mai exact, Tamaș a fost prezentat oficial în conducerea celor de la Concordia Chiajna. Iată ce a spus la conferința de presă.

„Mi s-a mai propus să fiu președinte la FC Voluntari, dar nu semnasem contractul (n.r. în trecut). Aici am semnat. Am semnat până în vară, adică pe două luni, să văd dacă pot ajuta cu experiența mea și să vedem dacă îmi place.

M-am înscris și la cursurile de la FRF, voi pune în aplicare și ce voi învăța acolo. Eu am carnetul de antrenor, aștept ca FRF să dea drumul la cursuri. S-au înființat cursuri cu acordul UEFA.

Vom face dacă avem baremul de meciuri la națională, în Liga 1 și campionatele externe, vom putea face A-ul și B-ul cumulat. Mă voi înscrie și acolo. Să le am pe toate la mână.

Înainte să semnez am mai fost căutat de alte trei echipe din Liga 1, printre care și Dinamo. Am avut discuții cu domnul Nicolescu și Voicu. Am ales să vin aici, e un proiect serios.

El (n.r. Ilie Poenaru) va decide pe tema fotbalului, eu doar voi putea veni cu ceva argumente. Eu aduc doar niște hârtiuțe cu anumiți jucători. Eu nu vreau să-l stresez. Eu muncesc pe partea mea, el pe partea lui.

Noi am venit acum. Nu suntem în criză, dar știți cum e. E păcat că s-a ajuns aici. Dacă totul iese bine, și la anul o să fie bine”, a transmis Gabi Tamaș, la conferința de presă în care a fost prezentat.