Gabi Tamaș, verdict asupra fotbalului românesc: „Nivelul este același, slab, și în Liga 1 și în Liga 2, pe românește!”

Gabi Tamaș a semnat pe 6 luni cu Concordia Chiajna, formație din Liga 2. Fundașul a susținut o conferință de presă unde a vorbit despre mai multe aspecte.

Fundașul central de 39 de ani a declarat că nu regretă alegerea făcută. De asemenea, acesta a dat și un verdict dur asupra nivelului fotbalului din România.

„Nivelul este același, slab, și în Liga 1 și în Liga 2, pe românește!”

„Până să ajung la bani am zis că nu mai am răbdare. Nu mi-am luat banii de la Voluntari pentru sezoanele trecute, că au trecut vreo două, au fost niște discuții cu ei cum au fost și cu alte echipe.

(n.r. dacă nu îi pare rău că nu a ales să meargă tot în Liga 1) Nu, dar ce credeți că în Liga 2 joc altfel sau cum? Joc la fel. Nivelul este același, slab, și în Liga 1 și în Liga 2, pe românește. Dacă ajung la 39 de ani să mai joc și să fac bine înseamnă că e foarte slab nivelul.

Motivație, accept provocările, aici e o provocare, nu au reușit de câțiva ani de zile să promoveze. Acum e o provocare, trebuie să batem 3 din 3.

Nu dau nume, eu am fost de acord să semnez amânări și ce s-a mai semnat, nu e nicio problemă, eu am zis chestia asta. Eu vă dau un exemplu clar, nu dau nume, cu ce echipă, am stat la masă și am negociat, nu am negociat, mi s-a spus: ‘atât îți oferim’. Eu am spus da, nu vreau mai mult, nu îmi place să zic ‘vreau nu știu cât’. Mi-ai dat atât? Când mi-i dați, vă rog frumos? Într-o lună, două, trei, cinci, un an, de față cu toți, președinți, patroni, ce erau la masă. Au zis: ‘nu, Gabi, ți-i dăm lunar’ și atunci de ce întârzii, dacă eu ți-am dat opțiunea să mi-i dai peste cinci luni”, a declarat Gabi Tamaș, în cadrul unei conferințe de presă.