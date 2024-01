Gabi Torje dezvăluie ce planuri are pentru viitor: ”Mă pregătesc”

Gabriel Torje joacă pentru Concordia Chiajna din toamnă, luptând pentru promovarea în Superliga României.

Fostul internațional era pe punctul de a face un transfer în Qatar, dar mutarea nu s-a concretizat.

Torje a declarat că intenționează să rămână alături de Concordia până la finalul contractului.

„A fost o discuție telefonică cu cineva, nu de la echipă, un impresar. Eu am fost plecat în vacanță, de acolo s-a făcut legătura cu plecatul în Qatar. Deocamdată sunt aici, mai am contract încă șase luni la Chiajna și mă pregătesc pentru ce am de făcut aici.

Nu am vorbit cu nimeni de plecat, am avut discuții cu anumite persoane de la anumite cluburi, dar nimic concret de a pleca. Sunt la Chiajna, domnul Cristi Tănase m-a dorit foarte mult și acum trei ani de zile, și în vară. Voi sta să ajut până la final”, a spus Gabi Torje, într-un interviu acordat pentru PRO TV.