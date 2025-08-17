Gabi Torje știe cine este cel mai bun jucător de la FCSB: ”El este”

FCSB întâlnește Rapid, pe Arena Națională, în deplasare, în derby-ul rundei a 6-a din SuperLigă.

Gabi Torje a vorbit despre echipele probabile și a dezvăluit ce jucător consideră că este cel mai bun de la FCSB.

Astfel, fostul dinamovist a precizat că italianul Juri Cisotti este cel mai bun fotbalist al ”roș-albaștrilor”.

”Juri Cisotti e cel mai bun de la FCSB”, a spus Gabi Torje.

Cisotti a marcat două goluri și a oferit patru pase decisive, dar niciuna în Superliga.

800.000 de euro este cota de piață a lui Cisotti, potrivit Transfermarkt