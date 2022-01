Gabriel Debeljuh, mesaj pentru Dan Petrescu după remiza cu FCSB: ,,Nu vreau să zic mai multe”

Gabriel Debeljuh a marcat două goluri pentru CFR Cluj în partida de la Bucureşti cu FCSB, încheiată cu scorul de 3-3.

Acesta spune că a înscris goluri norocoase şi îi transmite lui Dan Petrescu că se va lupta în cntinuare pentru a prinde un post de titular la gruparea din Gruia.

,,A fost un meci bun pentru mine și pentru echipă, am făcut un meci bun din punct de vedere tactic. Dar păcat că am primit gol în ultimele secunde, așa e fotbalul. La primul gol al meu, am avut noroc. Am venit la colțul scurt și am încercat să lovesc mingea cu capul, dar cred că m-a lovit în spate. E un gol norocos, dar în fotbal nu poți să faci nimic dacă n-ai noroc.

Ar fi trebuit să câştigăm, meritam. De fiecare dată vorbiți doar despre goluri… nu vreau să zic mai multe. La orice echipă ai presiune, mai ales când vin concurenţi. Mă voi lupta pentru postul meu și asta e”, a declarat Gabriel Debeljuh, la finalul jocului cu FCSB.

Alex Chipciu nu a uitat unde a făcut performanţă: ,,A fost o senzaţie ciudată!” Ce spune despre un transfer la CS U Craiova

Alex Chipciu a marcat în derby-ul cu FCSB, însă nu s-a bucurat la gol. Mijlocaşul de 32 de ani nu a uitat că în trecut a performat în tricoul ,,roş-albastru”.

Totuşi, acesta s-a declarat dezamăgit la finalul jocului, pentru că echipa sa nu a putut să ţină de rezultat până la finalul meciului.

,,A fost o senzaţie ciudată, aveai senzaţia că poţi să dai gol dar poţi să şi iei. Suntem puţin trişti că n-am câştigat. Prima repriză m-a surprins, a fost un joc cu ritm. Mă aşteptam să fie un joc fără ritm. Am fost puţin derutaţi că au jucat cu trei fundaşi centrali. Dar e trist că am pierdut în ultimele momente. Un egal în condiţiile astea care au fost în seara asta e cam trist. Ar fi fost cam forţat să mă bucur.

Am avut parte de lucruri frumoase la Steaua, am luat trofee. Nu pot să uit asta şi este un semn de respect faţă de oamenii care lucrează aici şi faţă de suporteri, care m-au primit destul de bine. Suporterii m-au surprins, m-au primit destul de bine, mă aşteptam mă trateze mai ostil. Sincer, dacă ar fi fost vreodată întrebat de treaba asta cu Steaua şi FCSB aş fi fost de partea asta clar, dar acum pot să zic chiar mai mult datorită atmosferei din seara asta cred că asta e echipa Steaua Bucureşti”, a declarat Alex Chipciu, la finalul jocului cu FCSB.

,,N-am vorbit cu nimeni de la Craiova, s-a discutat în presă. Eu n-am vorbit nimic şi cred că în aceste momente sunt aproape să rămân la Cluj mai mult timp”, a vorbit Alex Chipciu despre un posibil transfer la CS U Craiova.

