Gabriel Manu, tehnician român cu licență PRO, acuză: „Școala de Antrenori își va pierde autoritatea!”

Gabriel Manu, tehnician român cu licență PRO încă din 2015, a vorbit despre antrenorii români care prestează această meserie deși nu au licență.

Se pare că Manu este total împotriva practicilor din țara noastră. Iată ce a spus despre situația haotică din fotbal.

„Școala de Antrenori își va pierde autoritatea!”

„Tot ce se întâmplă este din cauza pasivității celor de la Federație și de la Școala de Antrenori. Pe mine m-a costat 15.000 de euro licența Pro, 5.000 de euro taxa de școlarizare, apoi a fost nevoie să fac un stagiu de cel puțin o săptămână la o echipă de Liga Campionilor.

Eu am fost în Dubai la Cosmin Olăroiu, care o antrena atunci pe Al Ahli. Plus alte deplasări, pe la conferințe, prin alte țări. Dar nu e vorba doar de bani. Noi am făcut totul ca la carte și nu suntem respectați. Antrenează alții fără licență, fiindcă FRF și Școala de Antrenori tac, acceptă asta.

Croitoru mi-a fost elev, are calități de antrenor, bravo lui!, dar nu are dreptul să facă asta. Ioan Sabău, cu tot respectul pentru ceea ce a făcut, ce să mai caute să antreneze după o pauză de 8-10 ani, în loc să se dea o șansă unuia tânăr?! La asta mă refer.

Dacă mergem așa, Școala de Antrenori își va pierde autoritatea! Eu sunt independent financiar. Dar am colegi care au învătaț, au respectat regulile și nu au ce pune pe masă acasă”, a spus Gabriel Manu, pentru GSP.