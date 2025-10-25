Gabriel Mihuleac şi Andrei Moroiţă arbitrează meciurile echipelor Universitatea Craiova şi FCSB

Arbitrii Gabriel Mihuleac şi Andrei Moroiţă vor conduce la centru partidele care se vor disputa, duminică, în etapa a 14-a a Superligii.

Partida de pe Arena Națională începe la ora 20.30

Brigăzile de la cele două meciuri:

Metaloglobus – Universitatea Craiova, ora 14.00

Arbitri: Gabriel Mihuleac – Adrian Vornicu, Florian Alexandru Vişan – Iuliana Demetrescu

Arbitri VAR: Bogdan Dumitrache, Sebastian Eugen Gheorghe

Observator: Eduard Dumitrescu

FCSB – UTA Arad, ora 20.30

Arbitri: Andrei Moroiţă – Mihai Marius Marica, Ioan Alexandru Corb – Sorin Vadana

Arbitri VAR: Sebastian Colţescu, Lucian Rusandu