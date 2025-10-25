Gabriel Mihuleac şi Andrei Moroiţă arbitrează meciurile echipelor Universitatea Craiova şi FCSB
Articol de Gabriel Ion - Publicat sâmbătă, 25 octombrie 2025, ora 20:15,
Arbitrii Gabriel Mihuleac şi Andrei Moroiţă vor conduce la centru partidele care se vor disputa, duminică, în etapa a 14-a a Superligii.
Partida de pe Arena Națională începe la ora 20.30
Brigăzile de la cele două meciuri:
Metaloglobus – Universitatea Craiova, ora 14.00
Arbitri: Gabriel Mihuleac – Adrian Vornicu, Florian Alexandru Vişan – Iuliana Demetrescu
Arbitri VAR: Bogdan Dumitrache, Sebastian Eugen Gheorghe
Observator: Eduard Dumitrescu
FCSB – UTA Arad, ora 20.30
Arbitri: Andrei Moroiţă – Mihai Marius Marica, Ioan Alexandru Corb – Sorin Vadana
Arbitri VAR: Sebastian Colţescu, Lucian Rusandu