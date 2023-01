Gabriel Torje are probleme cu banii în Turcia: „Am de luat mai mult de jumătate de milion de euro”

Mijlocașul român Gabriel Torje a jucat la Karabukspor în 2017, jucând pentru echipa turcă 15 meciuri, în care a marcat 3 goluri.

„Noi rămânem cu banii luați Nu este normal”, se revoltă Gabriel Torje

Fostbalistul a dezvăluit nu doar că a făcut „muncă patriotică”, dar a și dat bani din propriul buzunar pentru mâncare și alte necesități.

„Eu am niște probleme cu cei de la Karabukspor, unde am pierdut toți banii. Nu numai eu, și alți români. Nu doar am muncit degeaba, dar am cheltui de la noi din buzunar, chirii, mâncare, tot.

Echipa nu a mai avut drepturi la transferuri, după care i s-a luat puncte. S-a dus în liga a doua, a treia, iar acum a patra, la amatori. Este o discuție, dar dacă se va face o echipă nouă, se va face cu culori noi, cu nume nou. Nu este o echipă cu istoria Rapidului.

Echipă nouă și datoriile s-au șters. Noi rămânem cu banii luați Nu este normal, dar se mai întâmplă”, a declarat Gabi Torje, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

„Aveam de luat mai mult de jumătate de milion de euro de la Karabukspor”, dezvăluie Gabriel Torje

Cu toate acetsea, Torje nu tratează la fel toate echipele din Turcia, drept dovadă că, ulterior, a mai jucat la Sivasspor și Bandirmaspor, iar pe 6 ianuarie a semnat cu Genclerbirligi, aflată pe ultimul loc din liga secundă.

„Noi ca jucători străini mergem la FIFA și ne cerem drepturile. În momentul acesta, FIFA a făcut pentru jucătorii de genul un fond de o anumită sumă și la finalul anului se dau din acei bani. Dacă ai probleme, iei ceva.

Eu aveam o sumă foarte mare de la Karabuk. Dacă ajung să iau 20-30.000 e bine. Aveam mai mult de jumătate de milion de euro de la Karabukspor, fără banii mei din buzunar.

Nu trebuie să ne plângem și să ne gândim. Noi când ne apucăm de fotbal, nu o facem pentru bani neapărat. Trebuie să jucăm cât mai mult din plăcere. Nu putem să jucăm nici pe stomacul gol. Frustrant este când cineva te păcălește cineva. Dacă s-ar spune din prima că nu sunt bani și tu ești de acord, n-ai ce să fizic, dar când te minte, e frustrant.

Am avut același lucru când am plecat de acolo. Mi-au zis că îmi dau în trei luni, iar eu le-am zis să mi-i dea în opt luni, dar să mi-i dea. Și tot nu i-am mai văzut”, e resemnat românul.