Gabriela Ruse s-a calificat în turul doi la China Open şi o va înfrunta pe favorita 16

Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse, locul 98 WTA, s-a calificat, joi dimineaţă, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari.

Ruse a trecut în primul tur de sportiva slovacă Rebecca Sramkova, locul 55 mondial, scor 6-2, 6-2.

Meciul a durat 70 de minute.

În turul doi, Ruse va evolua cu favorita 16, americanca Emma Navarro.

Prin calificarea în turul doi, Gabriela Ruse şi-a asigurat un premiu de 35.260 de dolari şi 35 de puncte WTA.