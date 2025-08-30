Gabriela Ruse și Monica Niculescu s-au calificat în turul al doilea la dublu la US Open

Jucătoarele române de tenis Gabriela Ruse și Monica Niculescu, în perechi diferite, s-au calificat în runda a doua a probei feminine de dublu a turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, vineri, la New York.

Gabriela Ruse și ucraineanca Marta Kostiuk au dispus în primul tur de cuplul hispano-italian Jessica Bouzas Maneiro/Elisabetta Cocciaretto cu 6-2, 6-1, în doar 57 de minute.

Ruse, sfertfinalistă la US Open în 2021 în proba de dublu alături de Monica Niculescu, și Kostiuk vor juca în turul secund contra învingătoarelor din meciul Maya Joint (Australia)/Caty McNally (SUA) – Beatriz Haddad Maia (Brazilia)/Laura Siegemund (Germania/N.14).

Monica Niculescu și letona Anastasija Sevastova au câștigat cu 6-4, 6-4 în fața chinezoaicelor Saisai Zheng/Lin Zhu, după o oră și 23 de minute. Următoarele adversare vor fi favoritele numărul nouă, Ana Danilina (Kazahstan)/Aleksandra Krunic (Serbia).

Perechile învingătoare și-a asigurat câte 45.000 de dolari și 130 de puncte WTA la dublu.

Alte două românce au părăsit proba de dublu, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea.

Jaqueline Cristian și italianca Angelica Moratelli au fost întrecute de cuplul ruso-chinez Ekaterina Alexandrova/Shuai Zhang, cap de serie numărul 12, cu 6-2, 6-2, în 62 de minute.

Sorana Cîrstea și rusoaica Ana Kalinskaia au fost învinse de americancele McCartney Kessler/Peyton Stearns, cu 7-5, 6-4, după o oră și 34 de minute.

Perechile învinse s-au ales cu câte 30.000 de dolari și 10 puncte WTA.