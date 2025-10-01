Gael Monfils și-a anunțat retragerea din tenis

Jucătorul francez de tenis Richard Gasquet, în vârstă de 39 de ani, a anunţat, miercuri, că îşi va încheia lunga carieră de jucător de tenis în 2026.

„După ce am sărbătorit cea de-a 39-a aniversare în urmă cu doar o lună, aş dori să vă anunţ că anul care vine va fi ultimul meu an ca jucător profesionist. Posibilitatea de a-mi transforma pasiunea în profesie este un privilegiu pe care l-am preţuit la fiecare meci, în fiecare moment al carierei mele de 21 de ani. Chiar dacă acest sport înseamnă foarte mult pentru mine, sunt împăcat cu decizia mea de a mă retrage la sfârşitul sezonului 2026”, a anunţat francezul pe contul său X.