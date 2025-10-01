Gael Monfils și-a anunțat retragerea din tenis
„După ce am sărbătorit cea de-a 39-a aniversare în urmă cu doar o lună, aş dori să vă anunţ că anul care vine va fi ultimul meu an ca jucător profesionist. Posibilitatea de a-mi transforma pasiunea în profesie este un privilegiu pe care l-am preţuit la fiecare meci, în fiecare moment al carierei mele de 21 de ani. Chiar dacă acest sport înseamnă foarte mult pentru mine, sunt împăcat cu decizia mea de a mă retrage la sfârşitul sezonului 2026”, a anunţat francezul pe contul său X.
Gaël Monfils, care a devenit profesionist în 2004, a fost pe locul 6 în clasamentul mondial (în prezent este pe locul 53) şi a câştigat 14 titluri în circuitul ATP (dintre care trei ATP 500 la Washington în 2016 şi Rotterdam în 2019 şi 2020; a disputat 3 finale de Masters 1000) şi a ajuns în două semifinale de Grand Slam (Roland-Garros 2008 şi US Open 2016).
„Credeţi-mă când vă spun că nu am regrete. Ce am, în schimb, este sentimentul că am fost norocos, incredibil de norocos. Am avut şansa să joc într-o epocă de aur a tenisului, alături de unele dintre cele mai mari nume ale sportului nostru: Federer, Nadal, Djokovic, Murray. Chiar şi înfrângerea are ceva epic când te confrunţi cu o legendă (deşi trebuie să recunosc că şi cele câteva victorii ale mele au fost destul de euforice).”
De-a lungul carierei, Gaël Monfils a câştigat 583 de meciuri (şi a pierdut 350).