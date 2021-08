Galatasaray, ultima încercare pentru transferul lui Olimpiu Moruţan! Suma oferită acum de turci

Olimpiu Moruţan nu a ieşit de tot de pe radarul celor de la Galatasaray, care şi-au exprimat aprecierea faţă de jucător în această vară.

Turcii anunţă acum că formaţia lui Fatih Terim va face o ultimă propunere pentru jucătorul pe care Gigi Becali spera să obţină nu mai puţin de 10 milioane de euro.

Acum, cei de la Galatasaray vor oferi suma de transfer pe care Gigi Becali a solicitat-o în urma ultimelor prestaţii ale lui Morţan, adică 3 milioane de euro, potrivt celor de la ASpor.

Dacă FCSB va refuza această ofertă, turcii vor renunţa definitiv la tranferul românului, mai anunţă sursa citată.

,,La mine e numai cu banii, deja încep să pierd bani. Până acum nu era problemă, acum încep să pierd. Dacă de la 10 milioane am cerut pe Moruțan 3, și nu dă nimeni? Și ei oferiseră 8, dar nu am vrut să-l dau cu 8. Acum l-am lăsat la 3 și nici nu-i interesează pe oameni. Ce înseamnă asta?

Am greșit cu Olaru, de l-am schimbat și l-am băgat pe Moruțan (la meciul Rapid – FCSB 1-0, n.r.). Eu nu am făcut schimbarea pe valoare, am zis că trebuie să joace Moruțan, dar de unde să știu eu că poate să fie atât de mortăciune? Trebuie jignit, ca să se învețe minte. Acum a venit mătușa lui să stea cu el.”, declara Gigi Becali, pentru Digisport.