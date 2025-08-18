„Gâlcă a avut noroc aseară?”. Marius Șumudică a reacționat instant: „Înseamnă că am trecut ca gâsca prin apă”

Costel Gâlcă a reușit să schimbe rezultatul final din Rapid – FCSB prin schimbările pe care le-a făcut în ultima parte a jocului, deși Marius Șumudică susține că au fost schimbări făcute în disperare, fără nicio logică clară.

Au fost schimbările lui Costel Gâlcă norocoase? Care este opinia lui Marius Șumudică

Deși Marius Șumudică este de părere că jocul Rapidului a fost caracterizat de o degringoladă totală în repriza secundă, iar schimbările nu au nicio gândire tactică clară, Costel Gâlcă a reușit să revină în ultimele 10 minute de la 2-0 pentru FCSB.

Fostul antrenor de la Rapid a analizat în ce măsură a fost vorba de noroc în rezultatul giuleștenilor: „Dobre este singurul jucător care poate face diferența unu contra unu. El și cu Petrila. A mai avut câteva ocazii.

Dacă-l lași unu contra unu și nu vii cu dublaj la el, poate dezechilibra în orice moment dacă are spații. Aduceți-va aminte de acel 3-3 de pe Arena Națională.

Multe echipe din fotbalul românesc nu știu să desfacă pe atac pozițional și asta s-a întâmplat cu Rapidul. Felicit publicul, deoarece jumătate din acest rezultat este al lor. După 2-1 au împins echipa spre un rezultat de egalitate, ba chiar au fost aproape să și câștige.

La FCSB sunt probleme la faze fixe, deși au talie destul de bună. Târnovanu trebuie să mai lucreze la ieșirile pe centrări.

Dacă ne referim la ultimele 15 minute, rezultatul este just, dar este un punct câștigat, iar etapa este bună pentru Craiova”, a fost analiza lui Marius Șumudică la Fanatik.