Gâlcă a fost aproape de a semna cu CFR Cluj! Ce i-a stat în cale tehnicianului român: „Am vorbit mult mai mult!”

Dan Petrescu continuă să antreneze la CFR Cluj, în ciuda disensiunilor avute cu patronul Neluțu Varga. Se pare că ardelenii ar fi avut un alt tehnician.

Mai exact, Costel Gâlcă a declarat că a fost aproape de a fi instalat pe banca campioanei României, înaintea venirii lui Marius Șumudică. Iată ce a spus tehnicianul român.

„Cu CFR am vorbit mult mai mult!”

„(n.r. – Cu CFR Cluj nu ai vorbit?) Ba da, cu CFR am vorbit mult mai mult. Nu s-a întâmplat pentru că nu ne-am înțeles la detaliile din contract. O clauză. Era înainte să vină Marius Șumudică.

La CFR, an de an sunt pretenții foarte mari. Dan Petrescu a câștigat an de an. Este adevărat că antrenorii nu trăiesc din ce au făcut, ci din ce fac în prezent.

Cât timp au șanse să câștige campionatul sau câștigă meciul sunt pe drumul cel bun. Că nu este jocul așa spectaculos cum vor spectatorii, asta este altceva.

Nu, Dan a făcut ce a făcut și până acum. A câștigat meciuri, a câștigat campionate. Eu zic că este echipa cu cele mai mari șanse la titlu. Au și lot, și antrenor, și încrederea pe care o au ei.

Vine unul cu un joc mai combinativ, mai asociativ și nu câștigă campionatul. Ce faci? Nu. Trebuie să câștige campionatul”, a declarat Costel Gâlcă, pentru Digi Sport.

Costel Gâlcă este ultimul antrenor care i-a adus titlul FCSB-ului. În sezonul 14/15, bucureștenii au câștigat cu Gâlcă pe bancă Liga 1, Cupa României și Cupa Ligii.