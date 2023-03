Gardoș a vorbit despre conflictul pe care l-a avut cu Devis Mangia: ”L-am înjurat de față cu toată lumea”

Gardoș a ajuns la Universitatea Craiova în vara anului 2018, fiind liber de contract, după ce patru ani a evoluat în campionatul Angliei.

Cu toate acestea, fundașul nu s-a acomondat în echipă, iar relația tensionată pe care a avut cu tehnicianul oltenilor de atunci, Devis Mangia, este unul dintre motive.

Fotbalistul a spus că obiectivul său principal era să dovedească de ce este capabil, însă antrenorul nu l-a lăsat, ci l-a trimis în tribune. Mai mult decât atât, Gardoș a dezvăluit că l-a înjurat pe Mangia de față cu toți cei prezenți.

„A fost meciul de Cupă cu Snagov, am dat gol, dar am făcut o contuzie. Am lipsit în meciul de campionat, la egalul de acasă cu Hermannstadt. Urma meciul cu FCSB, campionatul era întrerupt pentru națională.

Voiam neapărat să joc cu FCSB și la antrenament eram peste tot, alunecări, totul ca să vadă că îmi doresc. Din nou cantonament, ședință, m-a trimis în tribune. A fost ultima picătură. L-am înjurat de față cu toată lumea și am ieșit din sală. Am trântit ușa, am vrut s-o sparg.

Nu am făcut în viața mea așa ceva, dar m-a scos din pepeni. Din momentul ăla, s-a terminat. El era și destul de ranchiunos. Am fost amendat, trimis la echipa a doua pentru o săptămână, dar după săptămâna aia am vorbit cu domnul Rotaru și a zis: ‘Devis nu vrea să te întorci pentru că echipa merge bine și nu vrea să strici atmosfera’ Mamă, îmi venea să-l omor!”, a spus Gardoș, potrivit GSP.