Gareth Bale, dispărut la sărbătorirea titlului de către Real Madrid! Cum și-a motivat galezul absența!

Real Madrid a cucerit cel de-al 35-lea titlu de campioană a Spaniei din istoria sa. Victoria cu 4-0 în fața celor de la Espanyol le-a permis madrilenilor să ridice încă de acum trofeul deasupra capului, deși mai sunt 4 etape din La Liga.

Se pare că unul dintre veteranii echipei, Gareth Bale, nu a fost alături de echipa și colegii săi pentru a sărbători titlul de campioană. Galezul a postat în acest sens un mesaj pe contul său personal.

„Campioni! Sunt extrem de dezamăgit că nu pot lua parte la sărbătoare în această seară din cauza unei dureri la spate, însă sunt extrem de mândru de echipă pentru titlul câștigat. Bucurați-vă de această seară, băieți”, a scris Gareth Bale pe contul său personal de Twitter.

CAMPEONES 🏆💪🏼

So disappointed that I’m not able to be part of the celebrations this evening due to a bad back spasm but really proud of the team for winning the title! Enjoy tonight boys! #HalaMadrid pic.twitter.com/RbXttKwHSE

— Gareth Bale (@GarethBale11) April 30, 2022