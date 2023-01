Gareth Bale și-a anunțat retragerea din fotbal: ”A fost cea mai grea decizie din întreaga mea carieră!”

Gareth Bale și-a anunțat oficial retragerea pe 9 ianuarie printr-un comunicat oficial publicat pe rețelele sociale. Fotbalistul galez nu își va onora contractul cu Los Angeles FC, valabil până în vară.

El a mulțumit familiei, antrenorilor, jucătorilor și membrilor staff-ului alături de care a evoluat de-a lungul carierei sale, precum și naționalei Țării Galilor, în tricoul căreia a jucat 111 de meciuri, a înscris 40 de goluri și alături de care a participat la două Campionate Europene, în 2016, și în 2020, precum și la un Campionat Mondial, în 2022.

”După ce m-am gândit mult și am luat în considerare multe lucruri, anunț că mă voi retrage din fotbalul internațional și de la echipa de club.

Mă simt incredibil de norocos pentru că am practicat sportul pe care-l iubesc. Mi-a dăruit unele dintre cele mai extraordinare momente din viața mea.

De la prima mea atingere la Southampton, până la ultima de la LAFC și la toate celelalte, am construit o carieră fascinantă de care sunt cu adevărat mândru. Să joc pentru țara mea și să fiu căpitan de 111 ori a fost un vis devenit realitate.

Îmi arăt recunoștința față de toți cei care au luat parte în aventura mea. Mă simt îndatorat către mulți oameni că au reușit să-mi schimbe viața și să-mi contureze cariera într-un mod pe care nici măcar nu l-aș fi putut visa când am început la nouă ani.

Pentru celelalte cluburi: Southampton, Tottenham, Real Madrid și, în cel din urmă, LAFC. Pentru toți antrenorii mei, pentru staff, colegi, fanii dedicați, agenții mei, prietenii mei fantastici și familia mea, impactul pe care l-ați avut este de nemăsurat.

Părinții mei și sora mea, fără dedicarea voastră din primele zile, fără fundația atât de puternică, nu aș fi putut scrie această declarație acum, așa că vă mulțumesc, pentru că m-ați pus pe acest drum și pentru suportul vostru.

Soția mea și copiii mei, iubirea și sprijinul vostru m-a ajutat mult. Ați fost în spatele meu prin toate urcușurile și coborâșurile și m-ați ținut cu picioarele pe pământ în multe situații. Mă inspirați să fac mai bine și să vă fac mândri.

Așa că, merg mai departe anticipând ce se va întâmpla în următorul stagiu al vieții mele. Un timp de schimbare și tranziție, o oportunitate pentru o nouă aventură…”, a scris Gareth Bale pe rețelele sociale.

”Către familia mea galeză,

Decizia de a mă retrage din fotbalul internațional a fost, de departe, cea mai grea din întreaga mea carieră.

Cum să descriu că am făcut parte din această țară și ce înseamnă naționala pentru mine? Cum să spun impactul pe care l-a avut asupra vieții mele? Cum să pun în cuvinte ce am simțit de fiecare dată când am îmbrăcat tricoul Țării Galilor? Răspunsul este că nu pot să o fac doar cu cuvinte. Dar, știu că fiecare persoană care a făcut parte din fotbalul galez simte magia impactată, care este atât de unică, așa că știu că simțiti și voi ce simt eu fără să folosesc niciun cuvânt.

Aventura mea cu echipa națională e cea care nu mi-a schimbat doar viața, dar și cine sunt. Norocul că am fost internațional galez, că am fost selectat să joc sau am avut ocazia să fiu căpitanul Țării Galilor mi-a dat o experiență pe care nu o pot compara cu nimic altceva în lume. Sunt onorat și plec capul pentru că am putut să fac parte din istoria unei țări atât de incredibile, să simt suportul și pasiunea zidului roșu, iar împreună am fost în locuri neprevăzute și incredibile.

Am stat în vestiar cu băieți care mi-au devenit frați și oameni din staff care mi-au devenit familie, am evoluat alături de atâția antrenori și am simțit suportul și iubirea celor mai dedicați fani din lume. Vă mulțumesc tuturor pentru aventura mea.

Așa că acum voi face un pas în spate, dar nu departe de echipa care trăiește în mine și în sângele meu. Toate fiind spuse, dragonul de pe tricoul meu este tot ce îmi doresc.

Împreună, mai puternici!”, a transmis Gareth Bale Țării Galilor.