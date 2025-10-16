Gareth Bale vrea să scape de faliment un club cu tradiție în Premier League

Gareth Bale a transmis că își dorește să investească la Cardiff City și prin prisma faptului că a identificat acolo o sursă foarte bună de profit pentru viitor.

„Am făcut o sugestie despre echipa din orașul meu. Este o echipă care se află în declin de câțiva ani și are un potențial imens, pentru că este singura din oraș.

Așteptăm un răspuns, ne-ar plăcea să preluăm conducerea clubului și să îl ducem înapoi unde credem că merită”, a mai spus Gareth Bale, conform sursei citate anterior.