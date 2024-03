Gaziantep are deja un înlocuitor pentru Marius Șumudică. Antrenorul român spune că nu pleacă

Marius Șumudică se pregătește să-și încheie mandatul la Gaziantep, iar un comunicat oficial este așteptat să fie emis în ziua de miercuri, 6 martie.

În septembrie 2023, Marius Șumudică s-a întors la Gaziantep cu scopul principal de a evita retrogradarea. Cu toate acestea, antrenorul român nu a reușit să obțină rezultatele scontate, motiv pentru care urmează să plece de la echipa aflată pe poziția a 18-a în Turcia.

Conform informațiilor furnizate de sursele din interiorul clubului, oficialii Gaziantep-ului au identificat deja un înlocuitor pentru Marius Șumudică. Hamza Hamzaoğlu este alegerea preferată a clubului, conform declarațiilor turcilor. La 53 de ani, acest antrenor este liber de contract din mai 2022, când s-a despărțit de Eyupspor.

Pe parcursul carierei sale, Hamzaoglu a deținut funcții de antrenor secund la echipa națională a Turciei și a fost antrenor principal la cluburi precum Galatasaray, Bursaspor, Osmanlispor, Antalyspor, Kayserispor, Yeni Malatyaspor sau Rizespor.

În anul 2015, Hamza Hamzaoğlu a câștigat titlul de campion cu Galatasaray.

Șumudică a infirmat că s-a despărțit de Gaziantep.

”Iar m-ați demis?! N-am pomenit așa ceva! Nu știu de unde apar astfel de declarații de la mine, când eu nu am vorbit despre așa ceva. Mi se pare aiurea să apară astfel de informații și eu să stau să dezmint, zău!

Nu zic, se poate întâmpla orice, dar eu nu am anunțat că plec de la Gaziantep, nici nu am apucat să discut cu conducerea. Acum am aterizat”, a declarat Marius Șumudică.