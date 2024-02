Gennaro Gattuso, OUT de la Olympique Marseille!

Gennaro Gattuso a fost demis de Olympique Marseille. Rezultatele dezamăgitoare din acest sezon i-au adus despărțirea de formația franceză.

Jurnalistul Fabrizio Romano a transmis că antrenorul italian a fost concediat în cursul zilei de luni. Meciul pierdut cu Brest (0-1) i-a fost decisiv.

