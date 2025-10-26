Genoa, echipa lui Dan Șucu, a fost învinsă cu un gol încasat în minutul 90

Formaţia Torino a câştigat, cu scorul de 2-1, meciul susţinut, duminică, pe teren propriu, în compania echipei Genoa, în etapa a opta a campionatului Italiei.

Pentru Torino au marcat Sabelli (63-autogol) şi Maripan (90), iar pentru Genoa a înscris Thorsby (7).

La echipa patronată de Dan Şucu, Nicolae Stanciu nu a evoluat, fiind accidentat.