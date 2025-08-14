Genoa lui Dan Șucu a vândut un fotbalist la AC Milan

Koni De Winter a semnat cu AC Milan. Anunţul a fost făcut pe site-ul oficial al clubului din capitala Lombardiei.

”AC Milan are plăcerea să anunţe transferul definitiv al lui Koni De Winter de la Genoa CFC. Fundaşul belgian a semnat un contract cu clubul până la data de 30 iunie 2030.

Născut la Anvers (Belgia) pe 12 iunie 2002, Koni De Winter şi-a început parcursul fotbalistic la nivel de juniori la Lierse, apoi la Zulte Waregem, înainte de a se alătura clubului Juventus în 2018. A evoluat pentru echipele de tineret ale ”Bătrânei Doamne”, precum şi pentru formaţia U23.

Şi-a făcut debutul la prima echipă pe 23 noiembrie, într-un meci din UEFA Champions League împotriva lui Chelsea. După o perioadă de împrumut la Empoli, a fost transferat definitiv la Genoa, pentru care a adunat 57 de apariţii şi a marcat trei goluri în două sezoane.