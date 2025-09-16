Genoa lui Dan Șucu reușește să plece neînvinsă de la Como

Genoa, cu Nicolae Stanciu pe banca de rezerve, a încheiat la egalitate, scor 1-1, luni, în deplasare, cu formaţia Como, în etapa a treia a campionatului Italiei.

Pentru Genoa a punctat Ekuban, în minutul 90+2, în timp ce pentru Como a înscris Nico Paz, în minutul 13.

În clasamentul din Serie A, Genoa, unde acţionar este Dan Şucu, ocupă locul 15, cu 2 puncte, iar Como se află pe 9, cu 4 puncte.