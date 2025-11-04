Genoa lui Șucu a reușit prima victorie din acest sezon

Genoa a obţinut prima victorie în Serie A, învingând Sassuolo luni seară, scor 2-1, în deplasare, la două zile după ce s-a despărţit de tehnicianul Patrick Vieira.

Echipa patronată de Dan Şucu, la care Nicolae Stanciu a fost rezervă, a urcat pe locul 18 în clasament.

Condusă de un duo interimar format din Roberto Murgita şi fostul căpitan Domenico Criscito, formaţia Genoa a marcat prin Malinovski ’18 şi Ostigard ‘90+3.

Pentru Sassuolo a înscris Berardi, în minutul 47.

Genoa a obţinut doar şase puncte în zece etape şi ocupă locul 18 în clasament, în timp ce Sassuolo este pe 12, cu 13 puncte.